Combate à seca afeta piscicultura no Iraque

Funcionários do Ministério dos Recursos Hídricos chegaram à aldeia Al-Bu Mustafa, onde Omar Ziad trabalha, e fecharam as sete lagoas de criação de peixes da família.

Cercado por campos e palmeiras majestosas, Omar Ziad observa o que resta de sua piscicultura: terra árida e rachada. Diante de uma seca devastadora, as autoridades iraquianas encerram as lagoas de criação de peixes para economizar água.

"Oferecíamos peixe a um bom preço", afirmou Ziad. Com o fechamento dessas lagoas, o preço do quilo da carpa dobrou e ultrapassa os 8.000 dinares (6 dólares ou 29 reais), acrescentou.

As lagoas, que abrigavam até 50.000 peixes, geravam entre 1.300 e 2.600 dólares (6.318 e 12.636 reais, na cotação atual) por mês. Eles criavam carpas, o peixe que os iraquianos assam para preparar o "masgouf", prato típico do país.

"As reservas estratégicas de água do Iraque estão em seu nível mais baixo" em quase um século, alertou o porta-voz do Ministério de Recursos Hídricos, Khaled Chamal. Segundo ele, os iraquianos são parcialmente culpados por suas "práticas de irrigação" que consomem muita água.

Das 5.000 lagoas "sem licença" existentes no país, metade foi encerrada, disse Chamal à AFP. No entanto, ele ressalta que as autoridades toleram as criações móveis submersas em rios.

Antes da campanha lançada pelas autoridades em maio, o Iraque produzia quase um milhão de toneladas de peixes por ano. A produção caiu para 190.000 toneladas desde o início da temporada, disse o presidente da Associação de Produtores de Peixe do Iraque, Ayad al-Talibi, à televisão estatal.

Segundo ele, o setor representou dois milhões de empregos. "Todas essas famílias vão emigrar para as cidades", alertou.

No extremo sul do Iraque, o desafio para os pescadores é a salinidade do Shatt al-Arab, o rio onde o Tigre e o Eufrates se encontram antes de desaguar no Golfo.

A cada verão, o fluxo de água doce procedente do norte diminui, o que permite que a água do mar corra para o leito do rio.

Em seu barco balançado pelas águas do Shatt al-Arab, Khdeir Aboud, de 71 nos, luta com suas redes. Antes, a água doce trazia "todo tipo de peixe", lembra. "Mas com a água salgada, não sobrou nada".

Atualmente sua pesca rende apenas sete dólares (34 reais). "Não é suficiente para manter uma casa", diz ele. "A maioria dos pescadores abandonou a profissão. Restam apenas alguns antigos".

