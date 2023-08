Biden viaja a Arizona e Novo México para promover política climática

O presidente começará por uma das paisagens naturais mais espetaculares do mundo, o Grand Canyon.

No fim de maio, o governo federal e os estados afetados chegaram a um acordo sobre a gestão da água disponível.

Além disso, o estado enfrenta um nível especialmente baixo do rio Colorado, que põe em perigo o fornecimento de água tanto para as áreas urbanas como ao setor agrícola.

A primeira parada desta viagem ao sudoeste dos Estados Unidos é o Arizona, onde as temperaturas se aproximam dos 50°C há várias semanas.

O objetivo deste plano é reduzir as emissões de CO2 em 40% daqui até 2030 em relação aos níveis de 2005. E conseguir zero emissões até 2050.

Por outro lado, a escolha do Arizona também esconde intenções eleitorais.

É um estado emblemático dos desafios apresentados pela mudança climática, com temperaturas extremas e seca. Mas o Arizona também promete ser uma das zonas eleitorais mais disputadas nas próximas eleições presidenciais, para as quais falta pouco mais de um ano.

Em 2020, Joe Biden derrotou Donald Trump por apenas 10.000 votos neste estado-chave.

Um ano depois de sua adoção, a Lei de Redução da Inflação não teve nenhum impacto positivo na popularidade de Joe Biden entre os eleitores republicanos.

Mais da metade dos americanos (57%) desaprova a gestão Biden contra o aquecimento global, mas também reconhece não saber qual é o conteúdo do plano, segundo uma pesquisa do jornal Washington Post e da Universidade de Maryland publicado nesta segunda.

E isso apesar dos muitos anúncios de investimentos de empresas nos Estados Unidos.

"A legislação impulsionou uma explosão de investimentos nos Estados Unidos, com aproximadamente 200 novos projetos de energia limpa por um total superior a 110 bilhões de dólares [cerca de R$ 540 bilhões, na cotação atual], anunciados nos Estados Unidos durante o ano passado", declarou o Departamento do Tesouro em um comunicado publicado em 28 de julho.

No setor manufatureiro, foram anunciados novos investimentos de mais de 75 bilhões de dólares (R$ 367,5 bilhões), segundo Jack Conness, especialista do grupo de reflexão Energy Innovation: Policy and Technology.

Na quarta, Biden viajará ao Novo México, outro estado assolado pelas ondas de calor extremo.

Por último, na quinta, viajará a Utah, onde se concentrará em seus programas para os veteranos.

