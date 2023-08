Ataques israelenses deixam seis mortos na Síria

Dois soldados sírios e cinco combatentes estrangeiros ficaram feridos nos ataques contra "posições e depósitos de armas e munições", em particular perto do aeroporto internacional de Damasco.

"Quatro militares sírios, incluindo um oficial, morreram, assim como dois combatentes pró-Irã", afirmou o OSDH, uma ONG com sede no Reino Unido que conta com uma ampla rede de fontes na Síria.

"Às 2H00 (20H00 de Brasília, domingo), o inimigo israelense executou um ataque aéreo a partir do Golã sírio ocupado, visando áreas próximas a Damasco", afirmou a agência.

Durante mais de uma década de guerra na Síria, Israel executou centenas de ataques aéreos contra o território do país vizinho, direcionados principalmente contra as forças apoiadas pelo Irã e combatentes do Hezbollah, assim como posições do exército sírio.

Israel raramente comenta sobre os ataques que realiza na Síria, mas afirma que não permitirá que o rival Irã aumente sua influência no país.