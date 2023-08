Terremoto de magnitude 5,4 deixa 21 feridos e derruba prédios na China

Um terremoto de magnitude 5,4 atingiu o nordeste da China neste domingo (6), indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), e deixou ao menos 21 pessoas feridas e dezenas de edifícios colapsados, segundo a mídia estatal.

Os moradores da região compartilharam vídeos nas redes sociais de luminárias balançando no teto, o chão tremendo, pessoas deixando suas casas e algumas caminhando em meio a escombros.

O tremor ocorreu às 2h33 (15h33 de sábado no horário de Brasília) 26 km ao sul da cidade de Dezhou, na província de Shandong, a uma profundidade de 10 km, de acordo com o USGS.

"Durante o terremoto, minha cabeça tremia no travesseiro, achei que estava tendo um pesadelo", escreveu um usuário na plataforma Weibo.

O sistema de monitoramento do USGS, que fornece avaliações preliminares sobre o impacto dos terremotos, emitiu um alerta vermelho indicando possíveis danos extensos e algumas vítimas com base nos dados do abalo.

A emissora estatal CCTV, citando as autoridades de Shandong, informou que havia pelo menos "21 feridos" e 126 casas ou prédios "desmoronados" após o terremoto, que foi seguido por 52 tremores secundários.