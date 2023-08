Simone Biles é campeã de torneio da ginástica artística nos EUA após dois anos de ausência

Em sua primeira competição em quase dois anos, a superestrela da ginástica Simone Biles encantou o público no sábado (6) no evento US Classic, conquistando o troféu e emocionando seus fãs com uma possível participação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Biles, que fez uma pausa após os Jogos de Tóquio em 2021 para cuidar de sua saúde mental, protagonizou uma atuação fabulosa em que não parou de sorrir aclamada pelos 11.000 torcedores em Hoffman Estates, nos arredores de Chicago (Illinois).

"Eu me senti muito bem, especialmente depois de tudo o que aconteceu no ano passado", disse Biles à rede CNBC. "Voltei e fiz o que estava treinando, então estou muito feliz com o resultado".

O prodigiosa atleta de Columbus, Ohio, obteve a melhor pontuação no salto, no solo e trave de equilíbrio e o terceiro nas barras assimétricas para vencer a competição com um total de 59.100 pontos.

Embora ela não tenha confirmado seu desejo de disputar uma terceira Olimpíada em Paris, sua espetacular atuação no sábado, aos 26 anos, pode ser um primeiro passo nessa direção.

Este evento era a última oportunidade de se classificar para o Campeonato Nacional dos Estados Unidos, que será realizado de 24 a 27 de agosto em San José (Califórnia).