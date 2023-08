Prova de natação no Sena é anulada por poluição e preocupa a menos de um ano dos Jogos de Paris-2024

Primeiro revés nos testes de água do Sena antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024: a competição de natação em águas livres marcada para este fim de semana teve que ser totalmente cancelada neste domingo (6) devido à poluição do rio, mas as autoridades garantem que estão confiantes antes da realização do evento (26 de julho a 11 de agosto do próximo ano).

Depois de uma última reunião noturna entre o comitê organizador (Cojo), a cidade de Paris, as federações esportivas e outras organizações, para estudar as últimas análises, foi tomada a decisão de não permitir que os nadadores pulassem da ponte Alexandre III, no coração de Paris, para este evento do Mundial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O motivo foram as fortes chuvas durante a semana, que transbordaram as redes de esgoto e levaram as águas residuais de volta ao rio.

"Estamos todos desapontados nesta manhã (de domingo), em primeiro lugar pelos atletas e por toda a organização do evento. Aconteceu em poucas horas", reagiu Pierre Rabadan, responsável pela pasta de Esportes, Jogos Olímpicos e Sena da prefeitura de Paris.

Quando o tempo melhora gradualmente, garantiu que, segundo análises em tempo real da prefeitura, a qualidade da água do Sena estava "boa" na manhã deste domingo. Mas a decisão foi tomada com base em uma análise da bactéria Escherichia coli de 24 horas, com uma concentração que ultrapassou o limite permitido: 1.300 UFC/100 ml, quando a federação internacional de natação (World Aquatics) impõe uma taxa inferior 1.000.

Desde quinta-feira, a Federação Francesa de Natação (FFN), em acordo com a World Aquatics, apontou a qualidade da água "abaixo dos padrões aceitáveis" e cancelou os treinos antes de adiar a prova feminina de sábado para domingo.