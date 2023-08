=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia bombardeia bases aéreas militares no oeste da Ucrânia

A Rússia executou neste domingo (6) um novo ataque em larga escala com mísseis na Ucrânia, contra bases aéreas na região oeste do país, um dia após um petroleiro russo ter sido atingido por drones ucranianos no Mar Negro.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

LOS ANGELES:

Entretenimento ou informação? Aumentam pedidos para exibição de julgamentos de Trump

Os pedidos para que os julgamentos de Donald Trump sejam exibidos ao são cada vez mais numerosos, enquanto os Estados Unidos enfrentam com a ideia de ver um ex - e talvez futuro - presidente no banco dos réus.

-- EUROPA

ROMA:

Mais de 30 migrantes desaparecidos após naufrágios na costa da Itália

Mais de 30 migrantes são considerados desaparecidos após os naufrágios de duas embarcações na costa da ilha italiana de Lampedusa, segundo os depoimentos dos sobreviventes, informou neste domingo (6) a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

MADRI:

Extrema direita espanhola anuncia apoio à direita sem estabelecer condições

O partido de extrema direita espanhol Vox anunciou neste domingo (6) que apoiaria, sem estabelecer condições, uma nomeação do líder dos conservadores para que assuma o cargo de presidente de Governo, um cenário pouco provável depois das legislativas de julho.

-- ÁFRICA

NIAMEY:

Níger tem cenário de incerteza a poucas horas do fim do ultimato da Cedeao

A incerteza persiste neste domingo (6) sobre uma possível intervenção militar no Níger, a poucas horas do fim do ultimato anunciado pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) após as críticas de dois países vizinhos, Nigéria e Argélia, que desejam uma solução diplomática.

-- ÁSIA

NAWABSHAH:

Acidente de trem deixa 28 mortos no sul do Paquistão

Ao menos 28 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas neste domingo (6) no descarrilamento de um trem no sul do Paquistão, informou o ministro das Ferrovias do país.

TÓQUIO:

Japão critica ameaça nuclear russa no aniversário do ataque contra Hiroshima

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, criticou as ameaças da Rússia de usar armas nucleares, no dia em que o país recorda o 78º aniversário do lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

VALENCIA:

Picadas de cobra na Venezuela, entre a ignorância e a falta de antídotos

Uma menina perdeu a perna após uma picada de cobra na Venezuela: havia recebido o antídoto, mas a família decidiu injetar urina de veado na criança e a amputação se tornou inevitável.

=== ESPORTE ===

-- COPA DO MUNDO FEMININA

MELBOURNE:

Suécia elimina EUA nos pênaltis e vai enfrentar Japão nas quartas da Copa feminina

A seleção dos Estados Unidos, tetracampeã mundial e apontada como favorita ao terceiro título consecutivo, foi eliminada neste domingo (6) de forma dramática nos pênaltis para a Suécia, que avança às quartas de final da Copa do Mundo feminina, onde vai enfrentar o Japão na sexta-feira (11).

SYDNEY:

Holanda vence África do Sul (2-0) e vai enfrentar Espanha nas quartas de final da Copa feminina

A Holanda derrotou a África do Sul por 2 a 0 neste domingo (6) e avançou para as quartas de final, onde enfrentará a Espanha em um duelo europeu pela Copa do Mundo feminina.

-- FUTEBOL EUROPEU

LONDRES:

Acompanhamento da partida Manchester City-Arsenal, pela Community Shield

