Níger fecha seu espaço aéreo por 'ameaça de intervenção' (autores do golpe de Estado)

Os militares que tomaram o poder no Níger anunciaram neste domingo (6) o fechamento de seu espaço aéreo "diante da ameaça de intervenção", alertando que qualquer tentativa de violá-lo teria uma "resposta enérgica e imediata".

"Diante da ameaça de intervenção, que se torna mais clara devido à preparação dos países vizinhos, o espaço aéreo nigerino está fechado a partir deste domingo (...) para todas as aeronaves até segunda ordem", afirmaram em comunicado, no qual especificam que "qualquer tentativa de violação do espaço aéreo" resultará em "uma resposta enérgica e imediata".

