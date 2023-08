Mais de 30 migrantes desaparecidos após naufrágios na costa da Itália

Mais de 30 migrantes são considerados desaparecidos após os naufrágios de duas embarcações na costa da ilha italiana de Lampedusa, segundo os depoimentos dos sobreviventes, informou neste domingo (6) a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Vinte e oito passageiros de um dos barcos e três do outro desapareceram no mar, depois que as embarcações naufragaram devido às condições meteorológicas, afirmou a agência da ONU.

Os barcos provavelmente iniciaram a viagem na cidade tunisiana de Sfax na quinta-feira.

Após ouvir os sobreviventes, "acreditamos que mais de 30 pessoas estão desaparecidas", confirmou Flavio di Giacomo, porta-voz da OIM.

Uma investigação foi iniciada para determinar as circunstâncias da tragédia em Agrigento, na ilha vizinha da Sicília.

Os traficantes de pessoas deveriam saber que as previsões meteorológicas indicavam mar agitado, afirmou o chefe de polícia de Agrigento, Emanuele Ricifari.