Incêndio florestal destrói 7.000 hectares em Portugal

Um incêndio florestal no centro de Portugal devastou uma área de 7.000 hectares e deixou pelo menos 11 feridos neste domingo (6), informou a defesa civil, em alerta devido aos riscos do aumento das temperaturas em todo o país.

"Estima-se que a área queimada seja de 7.000 hectares, mas o potencial deste incêndio poderia chegar a mais de 20.000 hectares", disse José Guilherme, comandante dos serviços de resgate encarregados das operações.

Ele acrescentou que se trata de "uma área muito grande com muitas casas e vilas isoladas" e que os bombeiros estavam concentrando seus esforços em quatro pontos quentes onde era provável que as chamas reiniciassem.

Atualmente, mais de mil bombeiros seguem "tentando garantir a estabilização do fogo, cujo perímetro já alcança 60 quilômetros", indicou o comandante durante uma coletiva de imprensa no município de Proença-a-Nova.

Esse incêndio florestal, que começou na sexta-feira na cidade de Castelo Branco, devastou cerca de 6.000 hectares nas primeiras 24 horas, segundo a defesa civil em uma primeira estimativa da área queimada.

A fumaça e as cinzas resultantes chegaram no sábado à cidade santuário de Fátima, no centro do país.