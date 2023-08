Gauff derrota Sakkari e conquista WTA 500 de Washington; Evans vence a final masculina

A estrela adolescente americana Coco Gauff, terceira cabeça-de-chave, conquistou o quarto título WTA de sua carreira neste domingo ao derrotar a quarta cabeça-de-chave, a grega Maria Sakkari, por 6-2 e 6-3 no Aberto de Washington.

A americana de 19 anos, primeira finalista adolescente da WTA no torneio em quadra dura da capital dos Estados Unidos, somou este título a uma série de troféus que também inclui Linz-2019, Parma-2021 e janeiro passado em Auckland.

Gauff, sétima colocada do ranking mundial e vice-campeã no Aberto da França no ano passado, havia perdido quatro das cinco partidas anteriores contra Sakkari.

O título veio após a eliminação na primeira rodada em Wimbledon no mês passado.

Sakkari lamentou o resultado mas buscou ver o lado positivo: "É bastante decepcionante, mas há um mês não pensávamos que eu estaria aqui", disse.