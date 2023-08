Dirigente norte-coreano inspeciona fábricas de armas

O ditador norte-coreano, Kim Jong Un, visitou várias fábricas de armas durante a semana, incluindo unidades que desenvolvem motores para mísseis de cruzeiro, e pediu o aumento da produção armamentista, informou a imprensa neste domingo.

A inspeção de três dias das fábricas aconteceu menos de duas semanas depois da presença de Kim em um grande desfile militar, que contou com a participação de funcionários dos governos da Rússia e da China. Durante o evento, a Coreia do Norte exibiu novas armas, incluindo mísseis balísticos intercontinentais e drones de espionagem.

Kim visitou uma instalação que produz motores para veículos aéreos armados não tripulados, assim como linhas de produção de projéteis para lançadores de foguetes de elevado calibre supergrande, informou a agência estatal KCNA.

O dirigente norte-coreano pediu o "aumento constante do desempenho e confiabilidade do motor" e a "expansão rápida da capacidade de produção", segundo a agência.

Kim também destacou a modernização das pequenas armas como "a questão mais importante e urgente na preparação para a guerra".

As inspeções aconteceram no momento em que Coreia do Sul e Estados Unidos preparam um grande exercício militar conjunto para o final do mês.