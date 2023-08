Alegria e tristeza: o primeiro ano de Petro, o presidente esquerdista da Colômbia

"Sentimos uma grande emoção, alegria ao ver que o título volta ao nosso poder", diz à AFP coberto com uma ruana, um traje típico colombiano.

Em 2005, quando a força de segurança pública retomou o controle da região, ele iniciou um processo para obter os documentos da terra e retomar a produção. No final de junho, após 18 anos e três governos, recebeu o título.

Agricultor, o marido, de 55 anos, foi testemunha dos confrontos entre o Exército e os guerrilheiros das desaparecidas FARC quando avançavam para a capital, no início do século.

Em Villapinzón, a quase 80 quilômetros de Bogotá, Crisanto Heredia e María Romero receberam as escrituras de um pequeno prédio após anos de espera.

O primeiro presidente esquerdista do país encerra seu primeiro ano de governo na segunda-feira (7) encurralado por escândalos de corrupção e dores de cabeça em temas como segurança, mas com o apoio das bases que acreditam em sua capacidade para transformar uma das sociedades mais desiguais da América Latina.

Longe dessa alegria, Yaneth Calvo ainda chora por seu marido, assassinado em 2 de março em um protesto de indígenas e camponeses, acusados de serem influenciados por dissidentes da guerrilha das FARC que não entregaram as armas em 2017, contra uma empresa do setor de petróleo em San Vicente del Caguán (sul).

O presidente afirma que o Estado tem uma dívida histórica com os agricultores. A desigualdade na distribuição da terra está no coração de um conflito armado que dura mais de seis décadas.

Antes de ser detido ao lado de outros 70 militares e depois esfaqueado, Ricardo Arley Monroy havia expressado preocupação à mãe de seus dois filhos. "No início deste governo, (ele) sentia que a força pública estava sendo abandonada e que estavam sendo privados de muitas maneiras de se defender", disse a mulher à AFP.

Petro lançou um ambicioso plano batizado de "Paz Total", com o qual pretende encerrar o conflito armado com diálogos. Nos primeiros 12 meses, ele anunciou acordos de cessar-fogo com guerrilheiros, paramilitares e gangues.

A oposição direitista e reservistas das Forças Armadas afirmam que o presidente entregou o o país ao crime e sacrificou a segurança.