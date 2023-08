Acidente de trem deixa 28 mortos no sul do Paquistão

Ao menos 28 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas neste domingo (6) no descarrilamento de um trem no sul do Paquistão, informou o ministro das Ferrovias do país.

"É um acidente realmente grave", disse o ministro Khawaja Saad Rafique. "Segundo as informações que recebemos até o momento, 28 passageiros morreram e muitos estão feridos".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O descarrilamento do Hazara Express aconteceu perto da estação de Sahara, na altura da cidade de Nawabshah, na província de Sindh.

Um hospital local entrou em sistema de emergência devido ao número feridos levados para o estabelecimento. Quase 1.000 pessoas estavam a bordo do trem, de acordo com o ministro.

"Pode haver duas razões (que explicam o acidente): uma falha mecânica ou um ato de sabotagem. Vamos investigar", acrescentou.

Mohsin Sya, funcionário da ferrovia, afirmou ao canal HUM News que "oito vagões descarrilaram".