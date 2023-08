Vigília com papa reúne 1,5 milhão de fiéis em Lisboa

Uma entusiasmada e colorida multidão de 1,5 milhão de fiéis se reuniu neste sábado (5) em Lisboa para a vigília da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), liderada pelo papa Francisco.

O número de pessoas presentes na imensa área montada para o evento ao lado do rio Tejo foi comunicado pelo Vaticano, citando uma estimativa das autoridades portuguesas.

Jovens católicos de todo o mundo foram chegando durante o dia com suas mochilas e sacos de dormir, preparados para passar a noite até a missa final no domingo de manhã.

Jorge Bergoglio, de 86 anos, fez sua aparição pouco depois das 19h locais nesta vigília com atmosfera de festival, que começou com apresentações de música pop-rock no colossal palco que domina o enorme espaço preparado em um antigo depósito de lixo.

Os organizadores haviam projetado que a vigília e a missa reuniriam um milhão de pessoas, como ponto alto da semana de encontros culturais e espirituais que compõem esta edição do maior encontro católico internacional.

Em uma vasta área repleta de barracas de acampamento, bandeiras de inúmeros países e instalações sanitárias temporárias, os jovens aguardavam em um ambiente festivo, cercados por um amplo dispositivo de segurança.