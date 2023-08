Três civis mortos e seis feridos em bombardeios russos na Síria

As equipes de emergência continuam trabalhando para retirar os escombros, de acordo com a ONG.

Com o apoio da Rússia e do Irã, o governo do presidente Bashar al-Assad recuperou grande parte do território que havia perdido para os rebeldes no início do conflito.

Os últimos focos de oposição armada ao regime sírio incluem faixas da província do norte de Idlib, controlada pelo grupo extremista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), dominado pelo ex-braço local da Al-Qaeda.

Desde 2020, um acordo de cessar-fogo está em vigor no noroeste da Síria, apesar dos confrontos frequentes.