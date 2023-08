Presidente da Colômbia não sabia sobre dinheiro do narcotráfico na campanha, afirma filho

Um dos filhos de Alfonso "el turco" Hilsaca, um negociante acusado no passado pelo Ministério Público de financiar grupos paramilitares e planejar homicídios, também repassou dinheiro a Nicolás, de acordo com Mario Burgos, promotor do caso que coloca o governo colombiano em situação delicada.

"A campanha não recebeu nenhum dinheiro de caráter ilícito e fiquei sabendo do ocorrido em uma reunião que tive com a ex-mulher de Nicolás em meu gabinete há apenas alguns meses, quando pedi que investigassem meu filho", afirmou o governante na rede social X, antes conhecida como Twitter.

Em um evento recente com agricultores em Sincelejo (Sucre, norte), Petro negou as supostas versões que indicam que ele sabia das movimentações.

Nicolás, que espera um filho com outra mulher, afirmou na entrevista à revista Semana que "o mais doloroso" é que pessoas como seu pai "viraram totalmente as costas".

"Tem meu pai, parentes, amigos, pessoas que percebi que queriam me usar. No momento em que isto aconteceu e viram que eu não era mais útil, começaram a virar as costas", disse Nicolás, que foi fundamental para as aspirações de Petro na região da costa caribenha, historicamente relutante à esquerda.

"A situação com meu pai não está boa há vários meses", admitiu.

Petro destacou neste sábado que o que aconteceu com seu filho é "terrível e muito lamentável". "Espero que algum dia eu possa falar com ele e consigamos nos perdoar".

"Eu conheci Nicolás na prisão. Mesmo nos momentos mais terríveis se aprende. Que todos os meus filhos e filhas, incluindo Nicolás e eu, consigamos virar seres humanos melhores com esta dura experiência", disse o ex-guerrilheiro do grupo M-19.

