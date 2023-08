Pelo menos 30 mortos em inundações históricas na China

O tufão Doksuri, que foi rebaixado para a categoria de tempestade após atingir as Filipinas, varreu a China nos últimos dias com chuvas torrenciais.

Outras mostram terras agrícolas completamente submersas.

A China tem sofrido com fenômenos meteorológicos nos últimos meses, de ondas de calor a chuvas torrenciais, que resultam em vítimas fatais.

Os desastres naturais causaram 147 mortes e desaparecimentos no mês passado, informaram as autoridades da China na sexta-feira, depois de que as chuvas mais intensas já registradas atingiram a capital do país.