Papa visita em Fátima santuário português conhecido por profecia apocalíptica ligada à Rússia

O papa Francisco visitou a cidade portuguesa de Fátima neste sábado, 5, para rezar pela paz em um santuário conhecido por suas profecias apocalípticas sobre o inferno, a paz e o comunismo soviético.

O pontífice já queria visitar o santuário mariano de Fátima, desde que a sua viagem foi organizada para participar da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa, Portugal. Ele falou da figura de Maria, mas Francisco não mencionou a guerra na Ucrânia. Chegou de papamóvel à esplanada do santuário onde 200 mil pessoas o receberam, principalmente fiéis portugueses. Muitas famílias entregaram seus filhos ao pontífice para serem abençoados.

O papa argentino passou a manhã em Fátima, rezando com os doentes e reclusos, bem como com os peregrinos que começaram a encher a esplanada central do complexo muito antes do amanhecer. Enquanto Francisco rezava diante de uma estátua da Virgem, incêndios florestais próximos mancharam o céu com fumaça negra, lançando cinzas sobre a multidão.

A visita é um curto passeio de Lisboa, onde Francisco presidiu as celebrações da Jornada Mundial da Juventude, que reuniu quase um milhão de jovens católicos. Ele retornará à capital portuguesa para participar de uma vigília na noite deste sábado e no domingo, 6, assistirá à missa final, onde será anunciado o local onde será realizada a próxima edição da JMJ.

A história de Fátima remonta a 1917, quando, segundo a tradição, os irmãos portugueses Francisco e Jacinta Marto e a sua prima Lucía contaram que a Virgem Maria lhes apareceu seis vezes e lhes confiou três segredos. Os dois primeiros representavam uma imagem apocalíptica do inferno, previam o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial e prenunciavam a ascensão e queda do comunismo soviético. As crianças tinham entre 7 e 10 anos.

Na época das aparições, a Igreja Católica portuguesa estava em crise desde a conversão do país à república em 1910. O governo republicano aprovou uma série de leis anticlericais, incluindo a proibição do ensino religioso nas escolas. Nesse contexto, em que padres e bispos se exilaram, as visões ajudaram a revitalizar uma instituição perseguida.