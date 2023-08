Missão espacial não tripulada da Índia entra em órbita lunar

Uma missão espacial não tripulada da Índia entrou em órbita lunar neste sábado (5), quatro anos depois de uma primeira tentativa mal-sucedida de alunissagem, anunciou a Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO).

"Chandrayaan-3 entrou com sucesso na órbita lunar", afirmou o órgão no Facebook.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O programa prevê que Chandrayaan-3 pouse perto do polo sul do satélite terrestre entre 23 e 24 de agosto.

Se for bem-sucedido, o país mais populoso do mundo entrará para um clube restrito de nações que concretizaram um pouso controlado na Lua: Rússia, Estados Unidos e China.

Há quatro anos, a última tentativa do programa Chandrayaan foi um fracasso, quando as equipes na Terra perderam contato com a nave pouco antes de sua chegada à Lua.

"Chandrayaan-3 inclui um módulo de aterrissagem chamado Vikram, que significa "valor" em sânscrito, e um veículo batizado de Pragyan, a palavra sânscrita para "sabedoria".