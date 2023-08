Messi viaja a Dallas para seu primeiro jogo como visitante pelo Inter Miami

Depois de três partidas brilhantes diante de seus novos torcedores, o astro Lionel Messi jogará pela primeira vez fora de Miami com o uniforme do Inter contra o FC Dallas neste domingo às 22h30 (horário de Brasília) pelas oitavas de final da Leagues Cup. Até aqui, Messi superou as gigantescas expectativas em torno de sua chegada ao futebol norte-americano marcando cinco gols e dando uma assistência com três vitórias em três jogos do Inter, que até sua chegada era o pior time da MLS. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Se nas duas primeiras vitórias, contra Cruz Azul (2-1) e Atlanta (4-0), Messi foi tratado com reverência pelos adversários, o primeiro duelo da fase de mata-mata contra o Orlando City (3-1) teve um tom completamente diferente. O capitão da seleção argentina precisou arregaçar as mangas neste intenso derby estadual da Flórida, no qual teve vários desentendimentos e discussões com os adversários, a ponto de receber um incomum cartão amarelo. O argentino, que marcou o primeiro e o último gol do Inter, se envolveu tanto nas discussões acaloradas que o técnico do Orlando City, o colombiano Óscar Pareja, declarou que ele deveria ter sido expulso. Pareja, que também reclamou de um pênalti marcado para a Inter em que Messi deixou o venezuelano Josef Martínez cobrar, alertou para o favorecimento da arbitragem em relação ao time que desfruta da nova estrela do campeonato, e acabou chamando a partida de "um circo".

Aquele confronto dos 16-avos de final dessa Copa das Ligas, torneio que reúne times da MLS e do campeonato mexicano, também serviu de estreia no banco de reservas do espanhol Jordi Alba que, ao lado de Messi e Sergio Busquets, completa o trio de ex-integrantes da era de ouro do Barcelona que se reencontraram em Miami. Gerardo Martino, também ex-treinador do Barça, poderá escalar Alba pela primeira vez no domingo no Toyota Stadium, onde não há mais um único ingresso disponível.

Na primeira oportunidade de ver de perto o astro argentino fora de Miami, os ingressos à venda para o estádio do FC Dallas (20.500 lugares) esgotaram em menos de 15 minutos. A cidade texana, com grande população de origem latino-americana, é um dos melhores exemplos da grande ascensão do 'soccer' nos Estados Unidos, país-sede da próxima Copa América de 2024 e coorganizador da Copa do Mundo de 2026.

Dallas já foi o palco escolhido para receber um 'Clásico' de pré-temporada entre Real Madrid e Barcelona há uma semana, em que 82 mil torcedores lotaram o AT&T Stadium do time de futebol americano Dallas Cowboys. O time local, o FC Dallas, continua em busca de seu primeiro título da MLS e foi eliminado nas semifinais da Conferência Oeste no ano passado. Seu grande destaque é Jesús Ferreira, atacante que disputou a Copa do Mundo pelos Estados Unidos, nascido em Santa Marta (Colômbia) e filho do colombiano David Ferreira, que foi MVP da liga norte-americana em 2010.