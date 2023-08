Falcão renuncia ao cargo de coordenador esportivo do Santos após acusação de importunação sexual

Paulo Roberto Falcão, renunciou ao cargo de coordenador esportivo do Santos depois que uma mulher o denunciou por importunação sexual, acusação que o ex-jogador negou.

A mulher, recepcionista do prédio onde Falcão mora, em Santos, disse que o ex-craque, que jogou pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 1982, teria esbarrado o órgão genital em seu braço em duas ocasiões quando ela estava em seu escritório, segundo reportagens da mídia.

Falcão, de 69 anos, negou a acusação. "Em respeito à torcida do Santos Futebol Clube, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo decidi deixar o cargo de coordenador esportivo nesta data", disse o ex-meia em comunicado nas redes sociais na sexta-feira (4).

"Meu sentimento, em primeiro lugar, é defender a imagem da instituição. Sobre a acusação feita nesta sexta-feira, que recebi com surpresa pela mídia, afirmo que não aconteceu", acrescentou o ex-jogador na nota.

O Santos confirmou em um breve comunicado que Falcão havia deixado o cargo, que ocupava desde novembro do ano passado.

A polícia local disse que abriu uma investigação sobre o caso depois que a mulher de 26 anos o denunciou na sexta-feira.