Controlado o incêndio na fronteira da Espanha com a França

Bombeiros espanhóis e franceses conseguiram controlar neste sábado (5) um incêndio na costa mediterrânea espanhola, perto da fronteira francesa, que afetou quase 600 hectares de terra, graças à diminuição das rajadas de vento, o que facilitou a intervenção de aviões-tanque.

"Estabilizado", publicou a conta dos bombeiros catalães no Twitter, agora chamado X, após 24 horas de intensa luta contra as chamas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma equipe de cerca de 15 unidades com 60 bombeiros continuará seu trabalho durante a noite, e os recursos aéreos serão realocados no domingo de manhã, caso o clima permita, indicaram em um comunicado.

O incêndio começou na sexta-feira à tarde no sul da cidade fronteiriça de Portbou, uma área florestal muito turística, cuja estação permite conexões entre a França e a Espanha.

Cerca de 573 hectares haviam sido afetados até o meio-dia de sábado, de acordo com dados preliminares dos guardas florestais espanhóis, que não mudaram desde então.

Um responsável do governo catalão, Joan Ignasi Elena, confirmou aos jornalistas que o incêndio não havia avançado e anunciou o fim do confinamento nas localidades vizinhas, que havia sido mantido ao longo do dia.