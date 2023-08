Cinco fatos sobre o santuário de Fátima

No dia 13 de maio de 1917, três pequenos pastores com idades entre 7 e 10 anos disseram ter visto a Virgem Maria em cima de uma azinheira em Cova da Iria, na época um terreno pedregoso próximo à localidade de Fátima. Esta "mulher mais brilhante que o sol" apareceu em outras cinco ocasiões nos meses seguintes.

Os corpos dos três foram sepultados dentro da basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que domina a esplanada do santuário erguido em Cova da Iria.

O primeiro segredo se referia a uma "visão do inferno" para denunciar o ateísmo e as perseguições contra a Igreja.

O segundo evocava "uma guerra ainda pior" à que estava ocorrendo em 1917, pedia a penitência dos cristãos e a "conversão da Rússia", na época atingida pela revolução bolchevique.

O terceiro segredo, revelado pelo Vaticano em 2000, continha uma visão, julgada profética, a do atentado cometido contra João Paulo II na praça de São Pedro de Roma, em 13 de maio de 1981.

Em uma visita a Portugal em 2010, seu sucessor, Bento XVI, deu uma interpretação atualizada, afirmando que a Virgem anunciou o "sofrimento" da Igreja, que na época foi atingida por escândalos de pedofilia.

O papa Francisco se tornou em 2017 o quarto pontífice a peregrinar a Fátima. Paulo VI foi o primeiro que rezou no lugar das aparições, em 1967, por ocasião de seu 50º aniversário.

João Paulo II, que viajou para o local em 1982, 1991 e 2000, sentia uma devoção particular por Nossa Senhora de Fátima. Convencido de que salvou sua vida durante a tentativa de assassinato da qual foi alvo, ofereceu ao santuário a bala que o feriu gravemente e que atualmente está na coroa da imagem da Virgem.

Em 2010, Bento XVI foi recebido no santuário por 500.000 fiéis.

Com seis milhões de visitantes aguardados este ano, Fátima é um dos santuários marianos mais frequentados do mundo, como o de Guadalupe, no México (20 milhões), Aparecida, no Brasil (12 milhões), ou Lourdes, na França (6 milhões).

Após as restrições provocadas pela pandemia de covid-19, o santuário português conseguiu recuperar este ano os níveis de visitas registrados antes da crise de saúde, com mais de 200.000 pessoas no dia da grande peregrinação anual de 13 de maio.

