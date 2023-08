Arábia Saudita recebe reunião para buscar solução à guerra da Ucrânia

Representantes de dezenas de países se reúnem a partir deste sábado (5) na Arábia Saudita para buscar uma solução à guerra entre Rússia e Ucrânia, uma iniciativa que demonstra o ímpeto diplomático do reino, mas da qual são esperados poucos avanços imediatos.

O encontro, com a presença de quase 40 delegações, mas sem representantes russos, acontece no porto de Jidá, no Mar Vermelho.

"Antecipo que a conversa não será fácil, mas a verdade está do nosso lado", disse na sexta-feira Andrii Yermak, chefe de gabinete da presidência da Ucrânia.

"Temos muitas divergências e escutamos muitas posições, mas é importante que possamos compartilhar nossos princípios", disse Yermak. "Nossa tarefa é unir todos ao redor da Ucrânia", acrescentou.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2002. O país fracassou na tentativa de tomar Kiev, a capital, mas assumiu o controle de amplas regiões do leste, que as tropas ucranianas tentam reconquistar atualmente, com equipamento militar e apoio financeiro das potências ocidentais.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou durante a semana que os debates serão dominados por seu plano de paz de 10 pontos que inclui a retirada total das tropas russas do território da ex-república soviética.