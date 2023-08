Ucrânia ataca com drones navio russo em base no mar Negro

A Ucrânia lançou um ataque de drone "bem-sucedido" contra um navio russo na base naval de Novorossiysk, no Mar Negro, informou uma fonte de segurança ucraniana nesta sexta-feira (4), embora a Rússia tenha dito que conseguiu repelir essa ação e outra similar na península anexada da Crimeia. As operações militares de ambos os lados no Mar Negro aumentaram desde que a Rússia se retirou em julho de um acordo que permitia à Ucrânia exportar grãos por essa via marítima. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O vídeo obtido pela AFP mostra um drone naval se aproximando de um navio de guerra antes de a transmissão ser interrompida pouco antes do eventual impacto. Uma fonte dos serviços de segurança ucranianos (SBU) confirmou a autenticidade das imagens. Outra fonte de segurança ucraniana disse que o ataque contra o navio de desembarque russo "Olenegorski Gornyak" em Novorossiysk, foi "bem-sucedido". "Este navio de guerra, em particular, era o alvo" da missão de drone, enfatizou. A Rússia afirmou que as Forças Armadas ucranianas tentaram atacar a base naval de Novorossiysk, com a ajuda de dois navios não tripulados, os quais foram "detectados e destruídos". A frota russa no Mar Negro foi atacada em várias ocasiões desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, e esses ataques se intensificaram nas últimas semanas.

"Se porá fim à presença da frota russa no Mar Negro", declarou o conselheiro presidencial ucraniano, Mikhailo Podoliak, nas redes sociais. "A Ucrânia garantirá liberdade e segurança no Mar Negro para o comércio mundial", acrescentou. Novorossiysk é um importante porto petroleiro, que abriga o terminal de um oleoduto de 1.500 km de extensão do oeste do Cazaquistão e das regiões russas ao norte do Mar Cáspio.

Citado pela imprensa russa, o Consórcio do Duto do Cáspio, que administra a infraestrutura, garantiu que esta não foi danificada e que o petróleo continua transitando para os navios atracados no porto. A Rússia afirmou na terça-feira que impediu um ataque com drones ucranianos contra barcos de patrulha no Mar Negro, 340 km ao sudoeste de Sebastopol, a base da frota russa na Crimeia. Uma semana antes, o Kremlin anunciou que impediu uma ação similar. As tropas russas derrubaram 13 drones que atacaram a península da Crimeia na madrugada de sexta-feira, de acordo com o Ministério da Defesa, que não relatou vítimas, ou danos.

A Ucrânia, que iniciou uma contraofensiva em junho para tentar retomar territórios ocupados pela Rússia, com progressos modestos até o momento, afirma que tem a intenção de recuperar a Crimeia. O ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, viajou para a zona de operação na Ucrânia para inspecionar um posto de comando e ter reuniões com alguns comandantes militares, anunciou o Exército. Shoigu recebeu um relatório sobre a atual situação na frente de batalha e "elogiou os comandantes e militares pelas ações ofensivas" na área Lyman, leste da Ucrânia, informou o Exército russo em um comunicado, que não revela a data da visita.