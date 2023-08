Trump: gastos legais com defesa esvaziam caixa de campanha

Enfrentando uma série de casos na Justiça, Donald Trump já teve de pagar milhões de dólares em gastos legais e está diante de um possível esgotamento de recursos de sua campanha.

O ex-presidente está arrecadando muito dinheiro. Seu comitê recebeu mais de US$ 54 milhões no primeiro semestre, mais do que o restante de seus rivais de partido. No entanto, segundo críticos, documentos recentes relativos ao financiamento de campanha mostram que seus problemas legais já afetam o caixa, com menos dinheiro destinado à publicidade na TV, comícios e viagens. O comitê de arrecadação de fundos revelou que, em junho, restavam apenas US$ 4 milhões nos cofres da campanha, uma quantia insignificante para uma disputa presidencial.

O uso de recursos eleitorais para pagar custas legais é um tema controvertido. Alguns especialistas afirmam que constitui crime. Outros dizem que as despesas podem ser consideradas "relacionadas à campanha" em razão do status de candidato do ex-presidente.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.