Segurança, ponta de lança das campanhas presidenciais no Equador

Diante de uma eleição atípica, cresce a ansiedade com a criminalidade e o tráfico de drogas no Equador, onde os candidatos presidenciais levantam a bandeira de "mão forte" contra a insegurança em meio a crimes, ameaças e estado de exceção.

Cerca de 30 candidatos, incluindo seis dos oito presidenciais, contam com proteção policial, de acordo com o Conselho Eleitoral. A maioria deles está na província costeira de Los Ríos (sul), onde está em vigor um novo estado de exceção desde a semana anterior.

As propostas sobre segurança são variadas: construir uma prisão de segurança máxima na Amazônia, instalar bloqueadores de sinais de telecomunicações nas penitenciárias, equipar policiais e militares, promover reformas legais para endurecer as penalidades.

Os estados de exceção tiveram "pouco resultado", aponta Álvarez, acrescentando que "o crescimento da violência não tem sido linear, e sim exponencial" no Equador, país de 18,3 milhões de habitantes.

Cahuasquí afirma que "o contexto de criminalidade faz com que existam candidaturas que defendem posições contrárias aos direitos humanos".

O cientista político está preocupado com "o aumento do sentimento de desproteção na população", pois isso abre espaço para "o florescimento de posições extremistas".

"Eles brincam com as emoções das pessoas (...) sem qualquer proposta substancial, recorrem à exacerbação do medo, da desconfiança e do perigo", aponta.

Segundo a Cedatos, 38% dos equatorianos estavam "preocupados" e "pessimistas" com a situação do país, e 11% consideravam que os candidatos à presidência devem ter "disposição para acabar com a criminalidade".

Com relação aos assassinatos e ameaças a políticos, Cahuasquí sustenta que "quando o crime organizado começa a infiltrar-se nas estruturas de representação do Estado, há uma interferência direta na política, o próprio Estado se torna uma presa fácil" para as máfias.

Haverá "uma eleição sem garantias para os candidatos, sem garantias para os eleitores", enfatizou.

