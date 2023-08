São Paulo troca livros impressos por digitais em escolas e gera polêmica

O governo de São Paulo decidiu nesta semana substituir os livros didáticos impressos por versões digitais a partir do próximo ano em alguns níveis das escolas públicas do estado, uma decisão criticada por especialistas em educação e editoras.

Os alunos a partir de 14 anos de um total de 5.300 escolas do estado se formarão com materiais didáticos totalmente digitais, exceto os livros de literatura, detalharam à AFP porta-vozes da Secretaria de Educação paulista.

A digitalização dos livros é parte de uma restruturação do plano de ensino no estado mais populoso do país, com mais de 44 milhões de pessoas, sob o novo governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O secretário de Educação de São Paulo, Renato Fede, defendeu a decisão em entrevista à Folha de S. Paulo, argumentando que os conteúdos dos livros "perderam a qualidade".

Mas a medida foi questionada por especialistas em educação, que destacam, entre outras coisas, a dificuldade de passar para uma digitalização total em tão pouco tempo em um país onde muitos alunos não têm sequer acesso à internet.

A digitalização total "só faria sentido se as evidências (de sua eficácia) fossem indisputáveis, o que não é o caso aqui", disse à AFP Olavo Nogueira Filho, diretor-executivo da ONG Todos pela Educação.