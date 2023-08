Região turística na costa espanhola é confinada por incêndio

Um incêndio florestal que consumiu 150 hectares em pouco tempo, nesta sexta-feira (4), alimentado pelos ventos fortes, levou ao isolamento da região de Colera e de um camping na costa espanhola, próxima à fronteira com a França, informaram os serviços de emergência.

"Devido ao incêndio em Portbou", os "bombeiros da Catalunha ordenaram o confinamento do município de Colera, na área de La Rovellada, e do acampamento Sant Miquel", informou o serviço de Proteção Civil da região catalã (nordeste) no X, antigo Twitter.

A cidade costeira de Colera tem uma população de 500 habitantes, que como a de todas as cidades da costa, se multiplica no verão. O acampamento Sant Miquel, por sua vez, tem capacidade para 720 pessoas, de acordo com um site de turismo do governo catalão.

A área pertence à província de Girona e sua principal cidade vizinha é Portbou, um importante entroncamento ferroviário, mas a estrada que liga as localidades foi fechada devido às chamas.

O incêndio afetou "uma superfície de aproximadamente 150 hectares, segundo dados provisórios", informou o órgão Agentes Rurais, também do governo da Catalunha.

O Corpo de Bombeiros informou que "23 veículos de bombeiros da Catalunha, 6 deles aéreos" estão trabalhando na extinção das chamas, acrescentando que conta com a ajuda de profissionais franceses.