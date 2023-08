RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Ucrânia ataca navio russo em base no Mar Negro com drones

A Ucrânia executou um ataque "bem-sucedido" contra um navio russo na base naval de Novorossiysk, no Mar Negro, anunciou uma fonte das forças de segurança ucranianas nesta sexta-feira, enquanto a Rússia afirmou que conseguiu impedir esta operação e outra similar com drones na península anexada da Crimeia.

LOS ANGELES:

EUA: tribunal confirma proibição de pedidos de asilo na fronteira sul

Um tribunal decidiu na quinta-feira (3) manter em vigor proibição de de solicitação de asilo na fronteira sul dos Estados Unidos, implementada em maio em um esforço para tentar conter o fluxo de migrantes.

CIUDAD JUAREZ:

Venezuela vence a 'Copa América' dos migrantes em Ciudad Juárez

Migrantes de oito países disputaram na quinta-feira (3) uma "Copa América" de futebol na fronteiriça Ciudad Juárez, norte do México, um torneio que foi considerado uma forma de distração enquanto aguardam uma oportunidade de seguir para os Estados Unidos.

RETOSACHI:

Romayne Wheeler, o pianista que toca para comunidade indígena que o acolheu no México

Romayne Wheeler senta em frente a um piano nas 'Barrancas del Cobre', região montanhosa no norte do México, e toca uma música inspirada nas comunidades indígenas às quais se dedica atualmente.

QUITO:

Segurança, ponta de lança das campanhas presidenciais no Equador

Diante de uma eleição atípica, cresce a ansiedade com a criminalidade e o narcotráfico no Equador, onde os candidatos presidenciais levantam a bandeira de "mão forte" contra a insegurança em meio a crimes, ameaças e estado de exceção.

-- EUROPA

LISBOA:

Jovens ucranianos buscam algo de paz no encontro católico de Lisboa

Com a bandeira ucraniana nas costas, Olena Shevchuk conseguiu se contagiar um pouco do ambiente festivo da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa. Mas a dor da guerra que arrasa seu país não sai de sua cabeça.

MELEKHOVO:

Justiça russa condena opositor Navalny a outros 19 anos de prisão

O líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi condenado nesta sexta-feira (4) a 19 anos de prisão sob a acusação de "extremismo" e deverá cumprir sua sentença em colônia penal com regime de reclusão severo.

MOSCOU:

Navalny, o opositor que continua desafiando Putin da prisão

Envenenado, preso, condenado, mas firme em suas críticas. O opositor russo Alexei Navalny foi condenado a mais 19 anos de prisão por "extremismo" nesta sexta-feira (4), mas continua sua luta contra o presidente Vladimir Putin, o acusando de repressão, corrupção e denunciando sua ofensiva na Ucrânia.

TETHIEU:

Espetáculo de 'toureiros anões', proibido na Espanha, é apresentado na França

Uma companhia espanhola de "toureiros anões" apresentou seu espetáculo na França, após ter sido proibido em seu país.

-- ORIENTE MÉDIO

BEIRUTE:

Beirute recorda três anos de explosão no porto sem expectativa por julgamento

O Líbano recorda nesta sexta-feira (4) o terceiro aniversário da explosão mortal no porto de Beirute sem muitas esperanças de um dia elucidar a verdade por trás da tragédia e julgar os responsáveis, em um cenário de pressão política que bloqueia o processo judicial.

-- ÁFRICA

NIAMEY:

Negociação de países africanos para solucionar crise no Níger fracassa

A delegação da Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) fracassou em sua tentativa de mediação para restituir o poder ao presidente eleito democraticamente no Níger, onde os militares golpistas anunciaram a ruptura dos acordos de cooperação com a França.

-- ÁSIA

SEUL:

Maternidade homoafetiva é tabu na Coreia do Sul, apesar da crise demográfica

A Coreia do Sul investe bilhões de dólares em políticas para aumentar as taxas de natalidade. Mas quando Kim Kyu-jin e sua companheira, ambas mulheres, quiseram ter um filho, precisaram viajar para a Bélgica.

=== ECONOMIA ===

BUENOS AIRES:

Argentina paga vencimento do FMI com empréstimo do Catar de US$ 775 milhões

O governo argentino anunciou que, nesta sexta-feira (4), pagará ao Fundo Monetário Internacional (FMI) um vencimento de US$ 775 milhões (R$ 3,7 bilhões na cotação atual) pela primeira vez, mediante um empréstimo do Catar, à espera da aprovação de um desembolso do organismo de US$ 7,5 bilhões (R$ 36,3 bilhões).

WASHINGTON:

Desemprego cai nos EUA e salários continuam subindo

O mercado de trabalho manteve-se sob pressão em julho nos Estados Unidos, com a taxa de desemprego caindo para 3,5%, apesar da geração de empregos abaixo do esperado, situação que não está ajudando a conter o crescimento dos salários, condição necessária para sustentar a queda do inflação.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LAGO NESS:

Lago Ness, vítima da seca na Escócia

Gordon Mangus, que cresceu na Escócia perto do lago Ness, famoso por ser lar de uma criatura mística, observa da margem o nível de água e garante que não o via tão baixo há muito tempo.

HAVANA:

Censura a documentário sobre Fito Páez abala mundo do cinema em Cuba

A revolta dos cineastas cubanos pela censura do documentário sobre o músico Fito Páez, "La Habana de Fito", não terminou nem mesmo com a queda do presidente do Instituto de Arte e Indústria Cinematográfica do país ou com as promessas de soluções para seus problemas: os artistas pedem liberdade da criação.

KINSHASA:

'Luta livre vodu' na República Democrática do Congo tenta quebrar tabus

Em Selembao, um bairro pobre de Kinshasa, não há energia elétrica. À luz da lua, uma atleta da luta livre enumera as técnicas que utiliza, invocando os espíritos de seus ancestrais para ajudá-la a "enfeitiçar" seus adversários e vencer os "combates".

=== ESPORTE ===

SYDNEY:

Copa feminina 2023 já superou número de espectadores da edição 2019, diz Fifa

Após duas semanas de competição na Austrália e Nova Zelândia, a Copa do Mundo feminina já reuniu mais espectadores do que em toda a edição anterior, em 2019, anunciou a Fifa neta sexta-feira (4).

