Países da África Ocidental discutiram possível intervenção militar no Níger

Os enviados da Cedeao chegaram na manhã de ontem a Niamei e partiram à noite, sem terem se reunido com o general Abdourahamane Tiani, nem com o presidente deposto.

A advertência da Cedeao surge após o fracasso de uma missão do bloco para restaurar Bazoum e o anúncio feito pela junta de uma ruptura dos acordos de cooperação militar com a França, aprofundando a crise em uma região que enfrenta a atuação forte de grupos jihadistas.

"Queremos que a diplomacia funcione e que seja transmitida claramente a mensagem de que estamos dando a eles todas as oportunidades de voltarem atrás", acrescentou Musah, após uma reunião na Nigéria de comandantes do Estado-Maior dos países dessa entidade regional.

Comandantes militares da África Ocidental definiram um plano para uma possível intervenção contra a junta que tomou o poder no Níger, após o fracasso de uma mediação para devolver o poder ao presidente deposto, Mohamed Bazoum.

A Rússia, que aumentou sua presença na região africana do Sahel nos últimos anos, afirmou que uma intervenção externa não resolverá a crise.

Bazoum afirmou ontem que, se o golpe for bem-sucedido, terá "consequências devastadoras para a região e o mundo". Em sua primeira declaração pública desde que foi derrubado, em artigo publicado no jornal The Washington Post, Bazoum pediu aos Estados Unidos e à comunidade internacional que ajudem "a restaurar a ordem constitucional".

Em seu texto, Bazoum alerta que "toda a região do Sahel central" pode cair sob influência russa por meio do grupo paramilitar Wagner, que demonstrou um "terrorismo brutal" na Ucrânia.