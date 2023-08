Lago Ness, vítima da seca na Escócia

Gordon Mangus, que cresceu na Escócia perto do lago Ness, famoso por ser lar de uma criatura mística, observa da margem o nível de água e garante que não o via tão baixo há muito tempo.

"Estamos acostumados às chuvas, não com períodos tão secos", diz à AFP este homem de 84 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Escócia se recupera do mês de junho mais quente já registrado.

Os números publicados em maio pela Agência Escocesa de Proteção do Meio Ambiente (Sepa, sigla em inglês) confirmaram que as águas do lago - o mais famoso da Reino Unido e o maior da Escócia em volume - caíram a seu nível mais baixo em décadas.

Com uma profundidade de 109 cm no local onde se costuma medir, o lago Ness nunca havia sido tão pouco profundo desde que começaram os registros no início dos anos 1990.

A situação se repete em outras regiões das Highlands (Terras Altas), com efeitos para a fauna e a produção de energia.