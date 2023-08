Justiça uruguaia ordena perícia em avião que teria transportado detidos no Plano Condor

A Justiça do Uruguai ordenou a realização de uma perícia técnica em um avião encontrado perto de Montevidéu supostamente usado para transportar detidos no Plano Condor, uma estrutura de coordenação entre as ditaduras sul-americanas nas décadas de 1970 e 1980, indicaram fontes judiciais nesta sexta-feira (4).

A juíza María Helena Mainard determinou, "em caráter de medida cautelar, a conservação [...] da aeronave Hawker Siddeley HS-125, com códigos de identificação 5-T-30 e 25251, atualmente abandonada no aeroporto de Melilla", segundo uma resolução datada de 6 de julho.

Além disso, a magistrada dispôs "a realização de um relatório pericial técnico para confirmar a numeração original da aeronave e detalhar o estado atual em que ela se encontra, notificando para tais efeitos a Força Aérea Uruguaia".

Assim, Mainard atendeu a um pedido do juiz argentino Sebastián Casanello, do Juizado Nacional do Tribunal Criminal e Correcional Federal Nº7 de Buenos Aires, firmado em 15 de junho.

Casanello é responsável por casos do Plano Condor, uma operação de coordenação internacional da repressão levada adiante nas décadas de 1970 e 1980 pelos governos ditatoriais de Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia.

Segundo um boletim policial incluído no Arquivo do Terror do Paraguai, que reúne documentação referente ao Plano Condor descoberta em 1992, um avião da Marinha argentina com a mesma matrícula do encontrado em Melilla viajou em 16 de maio de 1977 de Assunção para Buenos Aires para transportar cinco militantes de esquerda detidos no Paraguai pelas forças de segurança.