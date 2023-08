Espetáculo de 'toureiros anões', proibido na Espanha, é apresentado na França

O membros da 'Diversiones en el ruedo' (Diversões na arena) apresentaram esquetes e cenas cômicas com e sem animais e trocaram de figurino várias vezes, em meio a risos e aplausos dos 650 espectadores em Téthieu (sul), cidade de 850 habitantes perto da fronteira espanhola.

O Parlamento espanhol, com o apoio da esquerda e da direita, aprovou no dia 27 de abril uma lei que proíbe os espetáculos de "toureiros anões" e todos aqueles considerados humilhantes para pessoas com deficiência.

Para Calderón, esta proibição "é uma falsa defesa, usada por pessoas que simplesmente não querem touradas".

O Parlamento baseou-se em atuações, "nas quais pessoas com deficiência são utilizadas (...) para despertar a chacota, a ridicularização em público".