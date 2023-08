Em território amigo, Trump chama nova acusação de 'ridícula'

O ex-presidente Donald Trump falou na noite desta sexta-feira (4) diante de alguns de seus mais fervorosos apoiadores no estado conservador do Alabama, no sul dos Estados Unidos, e desconsiderou a última acusação federal contra ele, chamando-a de uma "paródia ilegal e inconstitucional".

Trump, que enfrenta acusações de conspiração por seus esforços para anular os resultados das eleições de 2020, classificou a acusação como "ridícula".

"É um ato de desespero do corrupto, fracassado e desonrado Joe Biden e seus capangas da esquerda radical para preservar o controle do poder", disse Trump a seus seguidores.

Um dia depois de comparecer perante uma juíza em Washington, acusado de tentar alterar o resultado das eleições presidenciais de 2020, o ex-presidente recebeu uma calorosa recepção no jantar republicano de verão em Montgomery, capital do estado do Alabama.

O magnata republicano de 77 anos venceu com esmagadora maioria em Alabama em 2016 e 2020, e os seis republicanos que o estado envia para a Câmara dos Representantes em Washington já apoiaram sua candidatura às primárias.

Trump lidera seu principal rival republicano para as primárias, o governador da Flórida, Ron DeSantis, por 39 pontos percentuais, de acordo com o agregador de pesquisas FiveThirtyEight.