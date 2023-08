Desemprego cai nos EUA e salários continuam subindo

O mercado de trabalho permaneceu sob tensão em julho, com a queda da taxa de desemprego a 3,5%, apesar da geração de empregos abaixo do esperado.

Esse quadro não ajuda a conter o crescimento dos salários, condição necessária para sustentar a baixa da inflação.

A taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu ligeiramente em julho, para 3,5%, de 3,6% no mês anterior, um nível historicamente baixo, de acordo com dados divulgados pelo Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (4).

No mês passado, foram criados 187 mil postos de trabalho, segundo a pasta, enquanto os analistas esperavam 200 mil, de acordo com o consenso compilado pela empresa especializada Market Watch. A criação de empregos em junho também foi revisada para baixo, para 185.000, dos 209.000 inicialmente anunciados.

"Foram criados empregos em serviços de saúde, assistência social, atividades financeiras e comércio atacadista", detalhou o Departamento do Trabalho.

O presidente Joe Biden elogiou esses dados: "A taxa de desemprego está no mínimo e a proporção de americanos em idade ativa que têm emprego está no máximo em 20 anos: é a Bidenomics", disse o presidente em nota, usando um termo que procura cunhar em sua campanha para permanecer na Casa Branca.