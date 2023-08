Comandante dos EUA renuncia em meio a bloqueios no Senado por medida sobre aborto

O chefe do Estado-Maior do Exército dos EUA, general James McConville, renunciou nesta sexta-feira (4), deixando um dos braços das Forças Armadas sem comando, devido ao congelamento de nomeações militares liderado por um senador republicano em protesto contra os esforços do Pentágono para facilitar o acesso ao aborto.

Mais de 300 nomeações foram bloqueadas no Senado americano, por várias semanas, por Tommy Tuberville, um legislador do estado do Alabama, que está protestando contra a iniciativa do Departamento da Defesa.

"Infelizmente, pela primeira vez na história do Departamento da Defesa, dois dos nossos serviços estão operando sem um chefe aprovado pelo Senado", lamentou o secretário da Defesa, Lloyd Austin, nesta sexta-feira, na cerimônia de despedida do general James McConville de seu cargo de chefe do Estado-Maior da arma terrestre.

O posto de McConville será assumido pelo general Randy George, atual vice-chefe do Estado-Maior e que desempenhará ambas as funções para assegurar a gestão interna até sua nomeação oficial.

"Essa incapacidade de nomear os líderes das nossas armas prejudica o estado da nossa prontidão militar", disse Austin.

O Senado pode anular o bloqueio, votando cada indicação individualmente, mas esse processo leva muito mais tempo do que o procedimento usual de aprovar indicações por unanimidade, sem votação.