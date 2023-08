Chile vai instalar base militar após atentado 'terrorista' em zona de conflito mapuche

O governo chileno vai instalar uma base militar na localidade de Traiguén (sul), zona de conflito mapuche, após um atentado que deixou uma escola, uma igreja e um centro médico incendiados, informaram as autoridades nesta sexta-feira (4).

"Acordamos instalar em um tempo curto uma base militar avançada em Traiguén, antes de setembro", anunciou Manuel Monsalve, subsecretario do Interior, aos jornalistas.

Esta é a sétima base deste tipo na zona de conflito mapuche, que inclui as regiões de Biobío e Araucanía, no sul do Chile. Com essas infraestruturas, as autoridades buscam maior proximidade de suas unidades e entregar uma resposta melhor para os atos de violência.

O anúncio acontece depois do ataque incendiário de quarta-feira passada, supostamente cometido por um grupo radical mapuche, que deixou vários imóveis queimados e um paramédico com lesões leves, que tinha tentado apagar o fogo em um centro médico.

No local, a polícia encontrou um lenço no qual o grupo radical "Resistência Mapuche Malleco" atribui para si o ataque, e exige a saída das "instituições racistas" de território mapuche.

A ministra do Interior, Carolina Tohá, classificou o ataque como um "atentado criminoso" com "características terroristas".