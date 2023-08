Argentina paga vencimento do FMI com empréstimo do Catar de US$ 775 milhões

O governo argentino anunciou que, nesta sexta-feira (4), pagará ao Fundo Monetário Internacional (FMI) um vencimento de US$ 775 milhões (R$ 3,7 bilhões na cotação atual) pela primeira vez, mediante um empréstimo do Catar, à espera da aprovação de um desembolso do organismo de US$ 7,5 bilhões (R$ 36,3 bilhões).

A operação de crédito contempla que o Catar empreste à Argentina Direitos Especiais de Saque (DES, dinheiro que os países reservam no FMI) pelo equivalente a US$ 775 milhões, de acordo com uma fonte do Ministério da Economia.

"É a primeira vez na história que o Catar realiza uma operação de crédito com a Argentina", disse a mesma fonte, que pediu para não ser identificada, e afirmou que isso permitirá ao país sul-americano pagar o vencimento "sem usar reservas".

O crédito foi negociado "em sigilo absoluto" pelo ministro argentino da Economia, Sergio Massa, com a equipe econômica do Catar. A Argentina busca evitar uma nova fuga de dólares de suas abaladas reservas internacionais.

O empréstimo do Catar será aplicado nesta sexta-feira ao pagamento dos juros devidos ao FMI. Em seguida, será quitado com o desembolso que a Argentina espera receber do organismo multilateral, logo que sua diretoria-executiva ratificar, em meados de agosto, a aprovação da quinta e da sexta revisões do acordo com o país.

O empréstimo com o FMI foi tomado pela Argentina durante o governo de Mauricio Macri como um acordo de US$ 57 bilhões (R$ 276,4 bilhões). Ao assumir o cargo no final de 2019, o presidente Alberto Fernández renunciou às parcelas de desembolso pendentes, renegociando-as em 2021 como um acordo de US$ 44 bilhões (R$ 213,4 bilhões).