Wall Street fecha em baixa antes de resultados da Amazon e Apple

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quinta-feira (3), ainda afetada pelo rebaixamento da nota da dívida dos Estados Unidos pela agência Fitch, mas moderou suas perdas no fechamento, aguardando os resultados da Apple e Amazon. O índice Dow Jones recuou 0,19%, para 35.215,89 pontos, o tecnológico Nasdaq caiu 0,10%, para 13.959,71, e o ampliado S&P 500 cedeu 0,25%, para 4.501,89. Mais do que o rating da dívida americana, foi a reação do mercado de títulos que "perturbou as ações" nas últimas duas sessões, explicou Karl Haeling, analista da LBBW. O rendimento dos títulos do Tesouro de dez anos saltou para 4,19%, uma máxima desde outubro, em comparação com 4,07% na quarta-feira e 3,96% na segunda-feira antes do anúncio da Fitch. A decisão da Fitch, que retira o rating AAA da dívida dos EUA pela segunda vez em sua história, depois que a S&P fez o mesmo em 2011, "atraiu a atenção para o déficit fiscal americano, que será muito maior do que o esperado", estimou Haeling. Na segunda-feira, antes do anúncio da Fitch, o Tesouro informou suas projeções de emissão de dívida para os próximos três meses: 1 trilhão de dólares, 400 bilhões a mais do que o mercado esperava.

"Os investidores terão que absorver mais títulos (dívida de longo prazo) e notas (dívida de médio e curto prazo) nos próximos trimestres", observou Haeling. Isso provocou uma venda dessas obrigações, o que eleva as taxas de juros. Após o final do pregão, a Amazon publicou resultados que superaram amplamente suas previsões e as do mercado no segundo trimestre, com uma receita de 134,4 bilhões de dólares e um lucro líquido de 6,7 bilhões. Em um comunicado, a empresa relatou um aumento de 11% na receita em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

A Apple, por sua vez, registrou uma alta de 2,3% no lucro líquido no terceiro trimestre do seu ano fiscal (início de abril a início de julho), apesar de uma queda de 1,4% na receita, anunciou o grupo nesta quinta-feira. Os lucros líquidos atingiram 19,9 bilhões de dólares, enquanto a receita foi de 81,8 bilhões, indicou a empresa em um comunicado após o fechamento de Wall Street. Ambas as cifras estão acima do esperado pelo mercado.