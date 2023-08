Rússia recrutou 230.000 soldados desde início do ano

Mais de 230.000 pessoas se alistaram no Exército russo desde o início do ano, anunciou o ex-presidente Dmitri Medvedev nesta quinta-feira (3), no 18º mês da ofensiva de Moscou na Ucrânia.

"De 1º de janeiro a 3 de agosto (...), mais de 231.000 pessoas foram contratadas", disse Medvedev durante uma reunião transmitida pela televisão.

Em maio, o ex-presidente russo, que hoje é vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia, havia informado o recrutamento de 120.000 pessoas por parte do Exército.

Segundo ele, "a tarefa continua sendo tornar o serviço por contrato o mais prestigioso possível", tendo em vista que o Exército russo precisa de recrutas para realizar sua ofensiva na Ucrânia.

Ele não especificou quanto tempo de treinamento esses recrutas precisam antes de ingressarem nas unidades da linha de frente, dedicadas, desde o início de junho, a repelir a contraofensiva ucraniana no sul e no leste da Ucrânia.

A campanha de recrutamento é publicizada nas redes sociais e em vários cartazes nas ruas, que promovem o Exército e prometem condições especialmente atrativas para os futuros militares. Além do salário e de benefícios sociais, os novos recrutas mantêm seus empregos civis "durante o período de serviço" e seus empréstimos bancários são congelados, segundo Medvedev.