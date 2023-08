Rússia considera moeda comum dos Brics defendida por Lula inviável no curto prazo

A Rússia descartou que uma moeda única do Brics (Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul) possa ser criada neste momento. A proposta é defendida pelo presidente Lula, que tem insistido em reduzir a dependência do dólar em transações comerciais.

Excluída do sistema financeiro internacional em resposta à guerra, Moscou alega que o processo "desdolarização" da economia avança de forma "implacável", mas que uma moeda comum ainda deve levar tempo.

"Muitos países estão trilhando o caminho de usar moedas nacionais em acordos. Certamente, há discussões em andamento sobre a possibilidade e viabilidade de introduzir determinados processos de integração. [...] Isso dificilmente poderá ser implementado no curto prazo", disse o porta-voz do Kremlin Dmitri Peskov sobre a proposta defendida pelo Brasil.

A introdução de uma moeda comum dificilmente deve ser implementada durante a Cúpula mas isso não significa que não deve ser discutido, afirmou o porta-voz russo. "As discussões a esse respeito definitivamente vão continuar, declarou Peskov.

A hegemonia da moeda americana foi um dos temas do encontro da ex-presidente Dilma Rousseff, que comanda o Banco dos Brics, com o líder russo Vladimir Putin, na semana passada. Ao longo da reunião, Putin alegou que o dólar tem sido usado como "instrumento de luta política" e alardeou que as transações com moedas nacionais têm sido cada vez mais frequentes entre os países do bloco.

O encontro ocorreu em meio à Cúpula Rússia-África, que antecede a reunião dos países do Brics. Esse último está marcado para o final do mês e ocorrerá sem a presença de Putin em Johannesburgo, África do Sul. O país é signatário do Tribunal Penal Internacional, que emitiu um mandado de prisão contra Putin pela guerra na Ucrânia. Para não ser preso, ele decidiu participar apenas por vídeo.