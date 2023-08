'Não são líderes sindicais': procurador defende condenações por 'conspiração' na Venezuela

Saab assegurou ter tratado do caso durante reunião com representantes do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos (Anudh) na sede do Ministério Público: "Devo dizer que os representantes das Nações Unidas ficaram satisfeitos com a explicação apresentada."

O procurador-geral disse que os condenados participaram dos planos para "atacar" um quartel militar no estado de Mérida (oeste), com o objetivo de roubar armamento e realizar "atos de sabotagem".

Saab acrescentou que as autoridades apreenderam uma arma de fogo na residência de um dos detidos, Bracho, a quem identificou como "líder da organização", acusando-o de receber ordens e financiamento de Heredia.