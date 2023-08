Lula diz que falará com Maduro sobre crise migratória venezuelana no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que conversará com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para "normalizar a relação" entre ambos os países e tratar sobre a crise migratória venezuelana no Brasil. De acordo com o petista, o encontro será pessoalmente na Cúpula da Amazônia, na próxima semana.

"Vou conversar com o presidente Maduro que é urgente normalizar nossa relação, cuidar dos imigrantes, cuidar do nosso comércio para que as coisas voltem à normalidade", declarou Lula durante entrevista a pool de rádios da Amazônia nesta quinta-feira, 3. "Se houve momento de excepcionalidade, ódio, raiva, acabou isso, vamos voltar a normalidade, ter um pouco de paz, alegria, e deixar que as pessoas vivam tranquilamente, felizes, onde elas quiserem viver."

De acordo com Lula, o governo federal tem que assumir a responsabilidade de cuidar do fluxo de migrantes venezuelanos no Brasil.