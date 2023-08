Jovens católicos de todo o mundo aclamam papa Francisco em Lisboa

"Esta é a juventude do papa": dezenas de milhares de católicos receberam com emoção o papa Francisco nesta quinta-feira (3), em seu primeiro grande encontro com os fiéis reunidos em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

O tradicional "papamóvel" transitou entre uma colorida onda de pessoas que esperavam ansiosas em um grande parque no coração da capital portuguesa, agora ocupado pela JMJ e pelo grande dispositivo de segurança que envolve o pontífice.

"Essa é a primeira vez que vou ver o papa Francisco e estou muito emocionada", disse a estudante venezuelana Fiorella Alizo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sob o sol do verão europeu, dezenas de milhares de jovens se reuniram ao longo do dia agitando as bandeiras de seus países, dançando e cantando enquanto esperavam pelo papa argentino.

"Ele diz que fazemos bagunça, que somos jovens, que nos divertimos e causamos confusão", lembrou Jeremías Jiménez, um estudante de 18 anos de Buenos Aires, fazendo referência a uma famosa frase do primeiro pontífice latino-americano.

"É muito impressionante. É intenso. A atmosfera é incrível", acrescentou o jovem francês Geoffroy Garcia-Benito sobre este ato de boas-vindas para o qual as autoridades portuguesas esperam cerca de 300 a 400 mil fiéis.

O papa deve fazer um discurso em espanhol nesta cerimônia, que antecede grandes acontecimentos nesta JMJ, como a vigília marcada para sábado à noite (5) ou a grande missa de encerramento no domingo (6), que poderá reunir um milhão de pessoas, segundo os organizadores.

Na manhã desta quinta, Francisco relembrou aos jovens "a urgência dramática" do aquecimento global e defendeu uma "ecologia integral" durante um encontro com estudantes das Universidade Católica de Lisboa.

Francisco chegou em Lisboa na quarta-feira para uma visita de cinco dias durante a JMJ, um evento mundial criado em 1986 pelo papa João Paulo II que realiza uma série de comemorações festivas, culturais e espirituais e reúne centenas de milhares de jovens de todos os continentes.

É a quarta vez que o pontífice participa do evento, embora sua saúde inspire preocupação. Hospitalizado três vezes desde 2021, o líder religioso argentino atualmente costuma se locomover em cadeira de rodas ou com o auxílio de uma bengala.

bur-rs/mb/yr/aa