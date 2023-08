Golpistas de Níger denunciam cooperação militar com a França e alertam Cedeao

A organização da África Ocidental, que suspendeu as transações financeiras com Níger, afirmou que está se preparando para uma operação militar, embora tenha ressaltado que essa é a "última opção na mesa".

O presidente Bazoum disse nesta quinta-feira em uma coluna no The Washington Post que o golpe terá "consequências devastadoras para a região e o mundo inteiro" se for bem sucedido.

Os manifestantes foram convocados pelo movimento M62, uma coalizão de organizações da sociedade civil, no dia do 63º aniversário da independência do Níger da França, a ex-potência colonial que mantém 1.500 soldados no território do país para ajudar no combate aos grupos armados extremistas.

"Abaixo a França!", "Viva a Rússia, viva [Vladimir] Putin!", gritaram alguns manifestantes na capital do Níger, país produtor de petróleo e urânio.

"Estamos interessados apenas na segurança, venha da Rússia, China ou Turquia", declarou um dos manifestantes, o empresário Issiaka Hamadou. "Simplesmente não queremos os franceses, que nos roubam desde 1960", acrescentou.