Filho de Petro diz que dinheiro de traficante entrou na campanha presidencial na Colômbia

Nicolás Petro, filho do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, admitiu que o dinheiro de um homem condenado por narcotráfico entrou na campanha presidencial de seu pai, durante um processo de colaboração com o Ministério Público (MP), que acusa Nicolás de lavagem de dinheiro.

Nicolás "recebeu grandes somas de dinheiro do senhor Samuel Santander López Sierra, conhecido como o Homem Marlboro", condenado por narcotráfico nos Estados Unidos. "Parte desse dinheiro foi usada pelo próprio senhor Nicolás Fernando Petro Burgos, e outra foi investida na campanha presidencial de 2022", disse o procurador do caso, Mario Burgos, em audiência judicial nesta quinta-feira.

Preso desde sábado, o político, 37, inicialmente negou ontem as acusações contra ele feitas pelo órgão de investigação, mas, após um intervalo, mudou de tom no mesmo dia e disse que decidiu "iniciar um processo de colaboração". "Vou me referir a novos fatos e situações que irão ajudar a Justiça.

Segundo a imprensa local, durante o intervalo o filho mais velho do presidente tomou conhecimento de novas provas contra si. Mario Burgos havia lhe oferecido assumir sua responsabilidade em troca de uma redução de 50% da pena.

O procurador acusou Nicolás Petro por suspeita de "adquirir, investir, ocultar, encobrir e dar aparência de legalidade" a dinheiro obtido de forma irregular, além de "aumentar de forma injustificada" seu patrimônio.

Após uma infidelidade, a ex-mulher de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, acusou o político de ter recebido grandes quantias em dinheiro, supostamente destinadas à campanha presidencial de 2022, mas que, na verdade, ele usou para levar uma vida de luxo na cidade de Barranquilla (norte).