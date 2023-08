Estado Islâmico anuncia a morte de seu chefe

O grupo Estado Islâmico (EI) anunciou nesta quinta-feira(3) a morte de seu chefe, Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi, em um confronto no noroeste da Síria com outra organização jihadista.

Al-Qurashi "morreu após um confronto direto" com a formação Hayat Tahrir al-Sham (HTS, ex-braço local da rede Al-Qaeda), que tentava capturá-lo em uma cidade da província síria de Idlib, disse o porta-voz do EI no Telegram, sem especificar o local exato ou a data dos fatos.

