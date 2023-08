Delegação da África Ocidental chega ao Níger para buscar solução 'amigável'

Uma delegação da Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental (Cedeao) chegou a Niamei na noite desta quinta-feira (3) para buscar uma saída para a crise no Níger, oito dias depois do golpe de Estado que derrubou o presidente eleito democraticamente Mohamed Bazoum.

A delegação, liderada pelo ex-chefe de Estado nigeriano Abdulsalami Abubakar, deve "se reunir com os golpistas no Níger para apresentar os pedidos dos dirigentes da Cedeao", de acordo com um comunicado da Presidência da Nigéria.

O presidente nigeriano, Bola Tinubu, líder em exercício da Cedeao, pediu que se faça "tudo" o que for possível para conseguir uma "resolução amigável" da crise no Níger, depois das sanções adotadas contra o país e do ultimato aos golpistas para restabelecer a ordem constitucional.

A Cedeao impôs fortes sanções a Niamei e deu o domingo como prazo para os golpistas restabelecerem o presidente Bazoum em suas funções, sob ameaça de uso da "força".

A organização da África Ocidental, que suspendeu as transações financeiras com o Níger, disse que uma operação militar está em preparação, mas enfatizou que se trata da "última opção sobre a mesa".

Os chefes de Estado-Maior dos países da Cedeao estão reunidos em Abuja até sexta-feira, quando vários exércitos da África Ocidental, entre eles o do Senegal, se mostram dispostos a intervir se o ultimato não for respeitado no domingo.